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Появилась информация о сюжете девятой части фильма «Звездные войны»

Культура

В новой картине зрители смогут вновь увидеть Люка Скайуокера

Появилась информация о сюжете девятой части фильма «Звездные войны»
Звездные войны. Постер

Лос-Анджелес, США, 21 ноября 2018, 15:02 — REGNUM  В сети появилась новая информация о сюжете девятой части космической саги «Звёдные войны», который продюсеры проекта держат в строжайшем секрете. Об этом 20 ноября сообщил портал GeekTyrant.

Согласно новым сведениям, Люк Скайуокер может появиться в новой картине в физической форме или в виде Призрака Силы, который будет учить Рей обращаться с мечом. Таким образом, Рей сможет закончить своё обучение. Также, согласно информации в сообщении, Рей может получить собственный световой меч.

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Напомним, премьера девятой части фильма «Звездные войны» запланирована на 19 декабря 2019 года. Снимает картину режиссер Джей Джей Абрамс. Он написал к ней сценарий совместно с Колином Треворроу, Крисом Террио и Дереком Коннолли.

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