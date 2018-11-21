Появилась информация о сюжете девятой части фильма «Звездные войны»

Лос-Анджелес, США, , 15:02 — REGNUM В сети появилась новая информация о сюжете девятой части космической саги «Звёдные войны», который продюсеры проекта держат в строжайшем секрете. Об этом 20 ноября сообщил портал GeekTyrant.

Согласно новым сведениям, Люк Скайуокер может появиться в новой картине в физической форме или в виде Призрака Силы, который будет учить Рей обращаться с мечом. Таким образом, Рей сможет закончить своё обучение. Также, согласно информации в сообщении, Рей может получить собственный световой меч.

Читайте также: Звезда фильма «Гол!» может сняться в приквеле «Клана Сопрано»

Напомним, премьера девятой части фильма «Звездные войны» запланирована на 19 декабря 2019 года. Снимает картину режиссер Джей Джей Абрамс. Он написал к ней сценарий совместно с Колином Треворроу, Крисом Террио и Дереком Коннолли.

Читайте ранее в этом сюжете: Зак Снайдер оценил желание фанатов увидеть «настоящую «Лигу справедливости»