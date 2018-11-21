Среда, 21 Ноября 2018 года
15:19:43 МСК

Эксперты: Пизанская башня за 20 лет наклонилась на 4 см в обратную сторону

Культура

Башня «колеблется» со скоростью от 1 до 2 миллиметров в год

Эксперты: Пизанская башня за 20 лет наклонилась на 4 см в обратную сторону
Раушенфельс фон Штейнберг. Баптистерий в Пизе, площадь Дуомо и Пизанская башня. Около 1830

Пиза, Италия, 21 ноября 2018, 15:02 — REGNUM  За последние 20 лет Пизанская башня сократила уровень наклона на 4 сантиметра, сообщает в среду, 21 ноября, информагентство Ansa со ссылкой на данные исследовательской группы, занятой постоянным наблюдением за памятником.

В настоящее время башня «колеблется» со скоростью от 1 до 2 миллиметров в год.

«Состояние здоровья» Пизанской башни значительно лучше, чем предполагалось в прогнозах, выпущенных по итогам исследований второй половины 1990-х годов, отметили также эксперты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Памятники мировой истории и искусства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить