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«Маленький злобный карлик!»: Шнуров пошутил по поводу роста Нагиева

Культура

Актер расказал журналистам о своем участии в шоу «Голос»

Санкт-Петербург, 21 ноября 2018, 14:47 — REGNUM  Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал актера Дмитрия Нагиева маленьким злобным карликом. Таким образом он пошутил по поводу роста ведущего этого телепроекта. Интервью с Шнуровым 21 ноября опубликовал портал Teleprogramma.pro

Музыкант отметил, что он сам не очень хотел участвовать в шоу «Голос», поскольку сам не умеет петь, однако решил пойти на него, поскольку этот проект нравится его матери. По мнению лидера «Ленинграда», после того как он появился на площадке, на шоу стало «динамичнее, веселее, интереснее, ироничнее».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сергей Шнуров посвятил стихотворение музыканту Евгению Осину, который ушел из жизни 17 ноября 2018 года. Причиной смерти известного исполнителя стала остановка сердца.

Читайте ранее в этом сюжете: Шнуров посвятил стихотворение умершему музыканту Осину

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