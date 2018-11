Видео: Гвен Стефани и Блэйк Шелтон сняли рождественский музыкальный клип

Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Гвен Стефани и Блэйк Шелтон сняли клип на их совместную песню You Make It Feel Like Christmas. Ролик был опубликован 20 ноября на YouTube-канале певицы.

Видеоклип на рождественскую тематику показывает, как Стефани и Шелтон готовятся к Рождеству и пляшут под заводную музыку, которую играют дети. В конце ролика зрителей ждут несколько юмористических зарисовок.

Напомним, Блэйк Шелтон известен как исполнитель песен в стиле кантри. Он развелся со своей женой Мирандой Ламберт (она также исполняет песни в стиле кантри) в июле 2015 года, а уже в октябре 2015 года СМИ узнали о том, что он начал встречаться с Гвен Стефани.