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Полиция Ростова-на-Дону опровергла сообщение о срыве концерта рэпера Хаски

Культура

Представители ГУ МВД Ростовской области заявили, что стражи порядка не препятствовали проведению шоу

Полиция Ростова-на-Дону опровергла сообщение о срыве концерта рэпера Хаски
Цитата из видео «Хаски — Пуля-дура» пользователя Хаски.youtube.com
Рэпер Хаски

Ростов-на-Дону, 21 ноября 2018, 13:45 — REGNUM  В ГУ МВД Ростовской области опровергли ранее появившуюся в сети информацию о том, что сотрудники полиции сорвали концерт рэпера Хаски. Об этом 21 ноября сообщила «Российская газета».

Представили полиции пояснили, что стражи порядка не препятствовали проведению концерта, а присутствовали на нём для охраны правопорядка. Они отметили, что во время концерта были составлены протоколы на трех его участников.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что за несколько часов до начала концерта на площадку пришли представители полиции и потребовали у менеджера исполнителя подписать документ, в котором он предупреждался о том, что концерт будет приравнен к санкционированной уличной акции. После этого, руководитель концертного зала попросил коллектив освободить помещение.

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