Зак Снайдер оценил желание фанатов увидеть «настоящую «Лигу справедливости»

Лос-Анджелес, США, , 13:24 — REGNUM Режиссёр Зак Снайдер поблагодарил фанатов за то, что они до сих пор выступают за выпуск его версии кинокомикса «Лига справедливости». Об этом 20 ноября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1065163909152366592

На платформе Vero режиссёр опубликовал изображение, на котором показан баннер с хештегом #ReleaseTheSnyderCut, прикрепленный к летящему самолету. «Это забота», —так режиссёр прокомментировал фотографию и позицию поклонников.

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Напомним, в марте 2017 года Зак Снайдер и его жена Дебора Снайдер вынуждены были покинуть проект фильма «Лига справедливости» из-за смерти дочери. Некоторые поклонники киновселенной DC уверены в том, что после этого кинокомпания Warner Bros. и режиссёр Джосс Уидон внесли в картину значительные изменения.

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