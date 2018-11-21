Симпозиум по случаю 100-летия со дня рождения Солженицына прошел в Париже

Париж, , 13:24 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил на международном симпозиуме, организованном по случаю 100-летия со дня рождения писателя Александра Солженицына, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Конференция, объединяющая французских и зарубежных специалистов творчества Солженицына, прошла в Париже 20 ноября 2018 года.

В своей речи Жан-Ив Ле Дриан приветствовал работы писателя, чье литературное наследие теперь включено в учебную программу во Франции и России.

«Александр Солженицын символизирует как моральное сопротивление угнетению, так и борьбу за свободу и истину. Благодаря своему мужеству и таланту, писатель открывал завесу лжи и боролся с идеологией и мифами советской системы», — заявил глава МИД Франции.

Напомним, Александр Солженицын родился в Кисловодске 11 декабря 1918 года. Лауреат Нобелевской премии по литературе в 1970 году, государственной премии Российской Федерации в 2006 году, а также ряда других почетных наград. В 1974 году писатель был обвинён в измене Родине и лишён советского гражданства. Александр Солженицын затем жил и работал в США. В 1994 году писатель вернулся в Российскую Федерацию. Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни.