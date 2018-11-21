Определился победитель всероссийского конкурса «Универвидение-2018»

Сыктывкар, , 12:52 — REGNUM В Сыктывкаре подвели итоги Национального музыкального студенческого проекта «Универвидение». Победа досталась студентке Пермского национального исследовательского политехнического университета Александре Мелашенко, сообщили 21 ноября организаторы мероприятия на странице Российского Союза Молодежи в социальной сети Вконтакте.

Студентка выступила с авторской песней «Focus on me». По итогам голосования она обошла других финалистов и была удостоена комплиментов от жюри и сертификата на сто тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очный этап конкурса проходил с 17 по 21 ноября. За это время студенты приняли участие в двух прослушиваниях, репетициях, мастер-классах по вокалу, сценическому движению и хореографии с экспертами, работе с режиссером и экскурсиях по городу.

В 2019 году «Универвидение» пройдет в Красноярске, в рамках культурной программы 29-й Всемирной зимней Универсиады.

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