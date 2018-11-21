Marvel и Disney могут снять сериал с 3D-персонажами из «Стражей галактики»

Лос-Анджелес, США, , 12:27 — REGNUM Компания Marvel может выпустить для будущего потокового сервиса Disney Plus сериал, главными действующими лицами которого станут Ракета и Грут из кинокомикса «Стражи галактики». Об этом 20 ноября сообщил портал Screen Rant.

Согласно сообщениям инсайдеров, идея производства подобного шоу принадлежит главе Marvel Кевину Файги. Издание пишет, что его корреспонденты обратились за комментариями к Disney, однако пока что компания не ответила на их запрос.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что третья часть кинокомикса «Стражи галактики» будет снята по сценарию Джеймса Ганна. Компания Disney приняла решение уволить его с должности режиссёра фильма в июле 2018 года. Причиной стали публикации Ганна в соцсетях десятилетней давности.

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