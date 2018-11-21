В Москве открывается выставка «Метафизическая мастерская Михаила Шемякина»

Москва, , 12:13 — REGNUM 21 ноября в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открывается ретроспективная выставка известного российского художника и скульптора Михаила Шемякина. Экспозиция «Метафизическая мастерская Михаила Шемякина» приурочена к 75-летию мастера.

На выставке представлено более 250 произведений Шемякина, выполненных в разных техниках — живопись, скульптура, графика. Они охватывают практически все знаковые периоды творчества художника. В состав проекта включены произведения из Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Государственного академического Мариинского театра, Фонда художника Михаила Шемякина, фонда киностудии «Союзмультфильм», частных собраний и личного собрания художника во Франции.

Ретроспектива объединит скульптуры и рисунки, живопись и графику, эксперименты в области абстрактного искусства и «цвето-ритмические конструкторы» Шемякина.

Михаил Шемякин — скульптор и художник, выслан из СССР в 1971 году. Жил во Франции, а после в США. Автор монументов Петру Великому и Жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге. Участвовал в нескольких театральных постановках, в том числе «Щелкунчик» в Мариинском театре и оперы «Нос» в Ленинградской консерватории, телевизионных проектах. Последняя заметная работа в кино — эскизы к кукольному мультфильму «Гофманиада».

Партнер проекта — золотодобывающая компания «Полюс».