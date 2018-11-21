Группа «Би-2» и «Квартет И» анонсировали новый совместный концерт

Москва, , 11:42 — REGNUM Рок-группа «Би-2» и коллектив «Квартет И» 20 марта 2019 года покажут в Москве очередное совместное шоу. Об этом сообщила Facebook-страница концертного зала Crocus City Hall.

Мероприятие получит название «Письма и песни мужчин», в его рамках зрители услышат тексты «Квартета И» и музыкальные композиции «Би-2». Продолжительность шоу составит 2 часа 30 минут.

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Напомним, ранее музыканты группы «Би-2» написали саундтрек к фильму «О чем говорят мужчины», впоследствии вышел одноименный альбом, состоящий из 13 композиций. В ноябре 2018 года Шура Би-2 назвал певицу Монеточку замечательной девушкой и отметил, что она исполняет очень хорошие песни. Группа записала с ней трек «Нити ДНК».

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