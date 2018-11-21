В Петербурге открывается Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»

Санкт-Петербург, 21 ноября 2018, 11:30 — REGNUM 21 ноября в Санкт-Петербурге открывается театральная часть Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.». В этот вечер на сцене Александринского театра японская труппа Noism представит публике спектакль «Баядерка. Пространство иллюзии».
В 2018 году одно из крупнейших культурных событий страны посвящено 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. На «Дягилев. P.S.» российские и зарубежные труппы представят лучшие хореографические версии балетов Петипа
Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» был создан в 2009 году — в год столетия русских сезонов Сергея Дягилева. За годы существования в Санкт-Петербурге прошли гастроли лучших коллективов современного балета — труппы Джона Ноймайера с шедевром «Весна священная», труппы Анжелена Прельжокажа с российской премьерой балета «Белоснежка», гастроли балета Большого театра России, оркестра Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса.