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Известный скрипач Эдвин Мартон представит в Москве шоу Stradivarius

Культура

Концерт пройдет с участием симфонического оркестра

Москва, 21 ноября 2018, 11:08 — REGNUM  Всемирно известный скрипач Эдвин Мартон представит 30 ноября в Москве свое шоу Stradivarius. Об этом 20 ноября сообщил сайт телеканала «Вести».

Отмечается, что концерт Мартона пройдет с участием симфонического оркестра. В рамках шоу зрители услышат не только шедевры мировой классики, но и известные поп и рок-композиции, музыку из фильмов и даже электронную музыку в оригинальных оранжировках.

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Напомним, настоящее имя Эдвина Мартона — Лайош Эдвин Чюри. В 2008 году он вместе с Дмитрием Биланом и Евгением Плющенко представлял Россию на конкурсе «Евровидение».

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