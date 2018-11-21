Известный скрипач Эдвин Мартон представит в Москве шоу Stradivarius

Москва, , 11:08 — REGNUM Всемирно известный скрипач Эдвин Мартон представит 30 ноября в Москве свое шоу Stradivarius. Об этом 20 ноября сообщил сайт телеканала «Вести».

Отмечается, что концерт Мартона пройдет с участием симфонического оркестра. В рамках шоу зрители услышат не только шедевры мировой классики, но и известные поп и рок-композиции, музыку из фильмов и даже электронную музыку в оригинальных оранжировках.

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Напомним, настоящее имя Эдвина Мартона — Лайош Эдвин Чюри. В 2008 году он вместе с Дмитрием Биланом и Евгением Плющенко представлял Россию на конкурсе «Евровидение».

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