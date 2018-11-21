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«Семь красавиц»: выставка азербайджанского искусства в Москве

Культура

Экспозиция организована Фондом Гейдара Алиева

Москва, 21 ноября 2018, 11:01 — REGNUM  21 ноября во Всероссийском музее декоративного искусства открывается выставка «Семь красавиц». Масштабная экспозиция организована Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским музеем ковра.

В основе выставки замечательная поэма азербайджанского поэта XII века Низами Гянджеви «Семь красавиц». Через мир этого сочинения азербайджанская культура представлена удивительными по красоте и изяществу произведениями коврового и ювелирного искусства, книжными миниатюрами, редкими музыкальными инструментами, костюмами для национальных танцев, галереей современной живописи и скульптуры.

Также в залах на больших экранах будут транслироваться сцены из балета азербайджанского композитора Кара Караева «Семь красавиц».

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Культурная хроника
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