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В Санкт-Петербурге открылась книжная выставка по истории этикета

Культура

На ней представлен и «Дуэльный кодекс» Алексея Суворина 1913 года издания

Санкт-Петербург, 21 ноября 2018, 10:40 — REGNUM  В Главном здании Российской национальной библиотеке открылась выставка «Игра по правилам: этикет и нормы поведения». В экспозиции представлено более 200 редких книг, повествующих о появлении и эволюции этикета с течением времени, о разном его понимании разными народами. Так, посетители узнают о становлении хороших манер при французском дворе во времена Людовика XIV, о том, как это понятие при Петре I вошло в обиход в России. До его реформ «этикет» делился на дипломатический, воинский, религиозный. Одной из первых книг наставлений о том, как следует вести себя, прежде всего в семье, считается «Домострой благовещенского попа Сильвестра». Кстати, благочинное поведение подразумевалось в основном среди дворян, на крестьян сии правила не распространялись.

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Культурная хроника
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