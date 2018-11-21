В Санкт-Петербурге открылась книжная выставка по истории этикета

Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Главном здании Российской национальной библиотеке открылась выставка «Игра по правилам: этикет и нормы поведения». В экспозиции представлено более 200 редких книг, повествующих о появлении и эволюции этикета с течением времени, о разном его понимании разными народами. Так, посетители узнают о становлении хороших манер при французском дворе во времена Людовика XIV, о том, как это понятие при Петре I вошло в обиход в России. До его реформ «этикет» делился на дипломатический, воинский, религиозный. Одной из первых книг наставлений о том, как следует вести себя, прежде всего в семье, считается «Домострой благовещенского попа Сильвестра». Кстати, благочинное поведение подразумевалось в основном среди дворян, на крестьян сии правила не распространялись.