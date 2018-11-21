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Полнометражка по аниме «Детектив Конан» бьет рекорды в Китае

Культура

После вторых выходных показов она смогла обойти другие известные аниме-фильмы по показателю кассовых уборов

Пекин, 21 ноября 2018, 10:29 — REGNUM  Полнометражный аниме-фильм Detective Conan: Zero the Enforcer, премьера которого прошла в Китае 9 ноября 2018 года, к 18 ноября смог собрать в кинопрокате страны более 120 млн юаней (около $17,2 млн). Об этом 20 ноября сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1064990527983157248

Отмечается, что, таким образом, картина заняла на кинорынке Китая пятое место среди самых успешных японских фильмов. Detective Conan: Zero the Enforcer после вторых выходных показов уже собрал в кинопрокате больше, чем ранее собирали полнометражные ленты «Твое имя», «Ван Пис», «Наруто» и «Гинтама».

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Напомним, героем аниме «Детектив Конан» является мальчик по имени Шиничи Кудо. За свои невероятные способности окружающие дали ему прозвище «современный Шерлок Холмс» .

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