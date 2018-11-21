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Дэнни Трехо рассказал о третьем фильме про приключения Мачете

Культура

Актер дал понять: он уверен в том, что Роберт Родригес снимет эту картину

Лос-Анджелес, США, 21 ноября 2018, 10:14 — REGNUM  Дэнни Трехо рассказал журналистам о судьбе третьей части фильма «Мачете», который может получить название «Мачете снова убивает… В космосе» (Machete Kills Again … in Space). Об этом 20 ноября сообщил портал Screen Rant.

Актер уклонился от прямого ответа на вопрос о том, когда именно режиссёр Роберт Родригес начнёт снимать третью картину. Однако при этом Трехо дал понять: он уверен в том, что фильм будет снят. Он добавил, что у Родригеса есть свое «расписание» для работы над различными проектами.

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Напомним, продолжение истории про героя Мачете получило название «Мачете убивает», мировая премьера фильма прошла в сентябре 2013 года. В ноябре 2013 года в сети появился ролик под названием Machete Kills Again … in Space.

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