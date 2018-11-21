В Русском музее в Петербурге открывается выставка Лазаря Хидекеля

Москва, , 10:11 — REGNUM 21 ноября в Строгановском дворце Русского музея открывается выставка одного из ярких представителей русского авангарда и первого супрематического архитектора Лазаря Хидекеля. В экспозиции представлены более 80 произведений, среди них проекты, картины, эскизы. Некоторые контуры будут узнаваться посетителями — это построенные по планам архитектора здания на Малоохтинском и Московском проспектах, на Гороховой улице, кинотеатр «Москва» на Старо-Петергофском проспекте. Не меньший интерес вызывают футуристические проекты Хидекеля — города будущего, космические жилища, Город-сад, Аэроград, Аквагород.

Лазарь Хидекель первые шаги в художественном образовании и проектировании делал в Витебском художественном училище в 1918 году под руководством М. Добужинского, М. Шагала, К. Малевича, Эль Лисицкого. Позже он активно участвовал в создании объединения УНОВИС (Утвердители нового искусства), задуманного Малевичем как «партия супрематизма». Он навсегда связывает свое творчество с идеями Малевича и Лисицкого, становится одним из разработчиков и основателей архитектурного супрематизма.