Глеб Самойлов рассказал о причине распада «Агаты Кристи»

Москва, , 09:21 — REGNUM Причиной распада известной в России рок-группы «Агата Кристи» стала любовная история, заявил один из основателей коллектива Глеб Самойлов.

По его словам, дальнейшая жизнь группы оказалась невозможной, поскольку они с братом Вадимом Самойловым полюбили одну девушку. Однако другие подробности музыкант не сообщил.

«Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали это долгое время, — признался Самойлов на пресс-конференции НСН. — Это реальная правда, именно она и привела к распаду «Агаты Кристи».

Напомним, ранее Вадим Самойлов заявил, что они с братом Глебом всегда были «слишком разные люди», а ближе к концу существования группы их взгляды стали все больше расходиться.

Как сообщало ИА REGNUM, рок-группа «Агата Кристи» была основана в 1988 году. За годы своего творческого существования коллектив записал десять студийных альбомов. В 2010 году группа распалась, Вадим и Глеб Самойловы основали свои сольные проекты.

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