Назарбаев предложил создать «Антологию степного фольклора»

Астана, , 08:31 — REGNUM В Казахстане необходимо создать «Антологию степного фольклора», которая соберет образцы устного народного творчества, в том числе сказки, легенды, былины, предания и эпосы. Соответствующее предложение сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье «Семь граней великой степи», опубликованной 21 ноября на сайте главы государства.

Назарбаев отметил необходимость публикации сборника «Древние мотивы Великой степи», который соберет музыкальные произведения для традиционных казахских музыкальных инструментов.

Глава государства добавил, что модернизация устных и музыкальных традиций должна обрести форму, которая будет понятна современной аудитории. Планируется также проведение серии научно-поисковых экспедиций в различные регионы Казахстана для поиска исторических основ фольклорной традиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана подписал указ об учреждении Национального дня домбры, который призван консолидировать общество вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

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