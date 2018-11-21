В Казахстане планируют создать музей древнего искусства и технологий

Астана, , 08:28 — REGNUM В Казахстане необходимо создать музей древнего искусства и технологий великой степи «Ұлы дала». Соответствующее предложение сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье «Семь граней великой степи», которая опубликована 21 ноября на сайте главы государства.

Назарбаев отметил, что в новом музее можно собрать образцы высокого искусства и технологий, в том числе предметы, отражающие развитие металлургии, приручение лошади и другие артефакты.

Глава государства также отметил необходимость создания общенационального клуба исторических реконструкций «Великие цивилизации Великой степи». На основе клуба планируется проводить фестивали во всех регионах Казахстана.

Президент добавил, что интерес представляет проект частичной реконструкции древнего города Отырар.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в своей статье «Семь граней великой степи» Нурсултан Назарбаев предложил провести в Астане Всемирный конгресс тюркологов. Мероприятие запланировано на 2019 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев предложил провести Всемирный конгресс тюркологов