Марго Робби удивила фанатов официальным названием фильма «Хищные птицы»

Лос-Анджелес, США, , 08:05 — REGNUM Стало известно официальное англоязычное название фильма студии DC про команду, возглавляемую Харли Квинн. Актриса Марго Робби 21 ноября разместила соответствующую публикацию на странице в Instagram.

Фанаты вселенной DC были немного удивлены, поскольку картина будет называться Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) или «Хищные птицы (И потрясная эмансипация одной Харли Квинн)». Издание Screen Rant отметило: 68 символов для названия фильма — это достаточно много и поклоннники вселенной наверняка будут сокращать его до просто «Хищные птицы».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что актриса Мэри Элизабет Уинстэд, которой в этом фильме досталась роль Охотницы, рассказала: режиссёр Кэти Ян начнет снимать картину в январе 2019 года. Актриса отметила, что не может дождаться начала съемок.

