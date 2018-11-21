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Назарбаев предложил провести Всемирный конгресс тюркологов

Культура

Назарбаев также отметил необходимость создания онлайн-библиотеки общетюркских произведений

Назарбаев предложил провести Всемирный конгресс тюркологов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Астана, 21 ноября 2018, 08:07 — REGNUM  В 2019 году в Дни культуры тюркского этноса в Астане необходимо провести Всемирный конгресс тюркологов. Соответствующее предложение сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье «Семь граней великой степи», опубликованной 21 июня на сайте главы государства.

Конгресс тюркологов планируется провести в рамках проекта «Тюркская цивилизация: от истоков к современности». Назарбаев также отметил необходимость создания онлайн-библиотеки общетюркских произведений по аналогии с проектом «Википедия».

Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить работу по продвижению города Туркестана на международной арене, как сакрального места для тюркского мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в казахстанском городе Туркестане планируют открыть научный центр международной тюркской академии. Соответствующее соглашение было подписано между акиматом (администрацией) региона и Международной тюркской академией.

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Политическая жизнь Казахстана
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