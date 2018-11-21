Назарбаев поручил создать парк-энциклопедию «Великие имена великой степи»

Астана, , 07:51 — REGNUM В Казахстане необходимо создать учебно-образовательную парк-энциклопедию «Великие имена великой степи», которая соберет под открытым небом памятники знаменитых исторических деятелей Казахстана. Соответствующее предложение сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье «Семь граней великой степи», которая опубликована 21 ноября на сайте главы государства.

Назарбаев также предложил организовать целевой государственный заказ для формирования актуальной галереи образов великих мыслителей, поэтов и государственных деятелей прошлого.

Глава государства также отметил необходимость систематизации и актуализации деятельности по созданию научно-популярной серии «Выдающиеся личности великой степи».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в казахстанском городе Туркестане открылась международная научно-практическая конференция Священный Туркестан и духовная модернизация тюркского мира».

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