Король чешской эстрады Карел Готт госпитализирован в Праге

Прага, , 07:47 — REGNUM Чешский певец Карел Готт госпитализирован с воспалением верхних дыхательных путей, пишет чешская газета MF Dnes 20 ноября со ссылкой на заявление пресс-секретаря артиста.

79-летний Готт был доставлен в пражскую больницу 15 ноября его супругой Иваной. Состояние его здоровья не разглашается. Существует опасение, что воспаление может привести к опасной для жизни пневмонии.

В 2015—2016 годах Карел Готт лечился от рака лимфатических узлов. Онкологическое заболевание было побеждено, однако после этого артист имел проблемы со здоровьем. В частности, он пережил тяжелый грипп в начале этого года.

Начавший музыкальную карьеру как любитель, Карел Готт стал самым известным представителем чешской эстрады. Он завоевал популярность по обе стороны «железного занавеса», успешно выступая в СССР и США.