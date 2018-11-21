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Король чешской эстрады Карел Готт госпитализирован в Праге

Культура

У 79-летнего певца диагностировано воспаление верхних дыхательных путей

Король чешской эстрады Карел Готт госпитализирован в Праге
David Sedlecký
Карел Готт

Прага, 21 ноября 2018, 07:47 — REGNUM  Чешский певец Карел Готт госпитализирован с воспалением верхних дыхательных путей, пишет чешская газета MF Dnes 20 ноября со ссылкой на заявление пресс-секретаря артиста.

79-летний Готт был доставлен в пражскую больницу 15 ноября его супругой Иваной. Состояние его здоровья не разглашается. Существует опасение, что воспаление может привести к опасной для жизни пневмонии.

В 2015—2016 годах Карел Готт лечился от рака лимфатических узлов. Онкологическое заболевание было побеждено, однако после этого артист имел проблемы со здоровьем. В частности, он пережил тяжелый грипп в начале этого года.

Начавший музыкальную карьеру как любитель, Карел Готт стал самым известным представителем чешской эстрады. Он завоевал популярность по обе стороны «железного занавеса», успешно выступая в СССР и США.

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