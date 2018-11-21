Консультант телеканала HBO по сексуальным сценам пообщалась с журналистами

Лос-Анджелес, США, , 07:44 — REGNUM Телеканал HBO нанял на работу на работу консультанта по сексуальным сценам, эта должность досталась театральному режиссёру Алисии Родис. Об этом 20 ноября сообщило издание The Guardian.

«Искусство неудобно, — сказала Роди с интервью журналистам, — сниматься в этих сценах неудобно. Мы хотим, чтобы все были в безопасности».

Новый консультант HBO заявила: не стоит считать, что она находится на съемочной площадке только ради женщин, если «агрессором» на съемках является мужчина, то зачастую именно этот актер нуждается в большей «заботе», чем другие люди на съемочной площадке.

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Напомним, о том, что телеканал HBO создал должность консультанта по сексуальным сценам стало известно в октябре 2018 года. Первоначально с этой идей в Голливуде выступила организация Actors' union Equity, причиной её появления стал сексуальный скандал, разразившийся вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

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