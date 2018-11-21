«Архив-2025»: в Казахстане усилят изучение исторического наследия предков

Астана, , 07:35 — REGNUM В Казахстане необходимо создать семилетнюю программу «Архив-2025», в которую должны войти фундаментальные исследования всех отечественных и зарубежных архивов об истории Казахстана. Об этом говорится в статье президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи», опубликованной 21 ноября на сайте главы государства.

В рамках проекта будут сформированы поисково-исследовательские группы историков, архивистов и культурологов, которые будут изучать материалы, охватывающие исторический период от античности до наших дней.

Назарбаев отметил, что собранные данные должны переводиться в электронный формат для доступа экспертов и широкой общественности. В рамках проекта планируется также сформировать историко-археологическое движение при школах и краеведческих музеях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Национальный центр рукописей и редких книг министерства культуры Казахстана и армянский институт древних рукописей Матенадаран подписали меморандум о сотрудничестве.

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