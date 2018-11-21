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Русско-хакасский школьный словарь появился в интернете

Культура

Он содержит около 7300 слов, а также драйвер раскладки клавиатуры хакасского языка

Абакан, 21 ноября 2018, 07:25 — REGNUM  Министерство образования и науки Хакасии анонсировало созданный в интернете русско-хакасский школьный электронный словарь, содержащий около 7300 слов, а также драйвер раскладки клавиатуры хакасского языка. Как следует из официальной информации, его разработкой занимались сотрудники Хакасского книжного издательства и Хакасского исследовательского института языка, литературы и истории.

«При переводе значений русских слов авторы старались приводить наиболее точные эквиваленты в хакасском языке. Основой хакасского литературного языка являются качинский и сагайский диалекты. Поэтому переводы многих слов в словаре даны параллельно (качинские и сагайские) как синонимы, без специальных пометок», — поясняют разработчики.

Известно, что в этот словарь включены активная лексика и фразеология современного русского языка, а также дана грамматическая и стилистическая характеристика русских слов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хакасский язык является родным для более 70 тысяч человек.

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