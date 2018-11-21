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Назарбаев: необходимо запустить кинопроекты с элементами фэнтези

Культура

Проекты должны продемонстрировать непрерывность истории Казахстана

Астана, 21 ноября 2018, 07:16 — REGNUM  Казахстанский кинематограф в ближайшее время должен запустить в производство специальный цикл документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных фильмов, которые продемонстрируют непрерывность истории Казахстана. Об этом говорится в статье президента республики Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи», которая опубликована 21 ноября на сайте главы государства.

Президент отметил, что работа над проектами должна выполняться с привлечением лучших международных и отечественных сценаристов, актеров и режиссеров.

Назарбаев добавил, что теле‑ и кинопроекты должны содержать популярные мотивы, в том числе элементы фэнтези и блокбастера. Глава государства рекомендовал использовать мифологический фольклор «великой степи».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Алма-Ате стартовал международный кинофестиваль имени советского актера и режиссера Шакена Айманова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате стартовал кинофестиваль Шакена Айманова

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