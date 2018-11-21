Сибирские ученые заподозрили «Фантастических тварей» в плагиате

Кызыл, , 02:32 — REGNUM Ученые из Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований обнаружили сюжетные сходства второй части «Фантастических тварей» с советским фильмом «Гостья из будущего», сообщает «Российская газета».

По словам замдиректора института Евгения Гарина, фильмы совпадают даже в мелких деталях. Например, побег Грин-де-Вальда копирует сцену преследования на флипперах из советского фильма.

Он добавил, что их разработка — «Антиплагиатор» — уже показывал, что сюжет первой части «Фантастических тварей» копирует сюжет мультика «Тайна третьей планеты». Якобы все серии западной франшизы черпают свое вдохновение в произведениях Кира Булычева.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября были опубликованы данные сборов кинопроката за прошедшие выходные в России. Согласно этим данным, вторая часть «Фантастических тварей» собрала 828 млн рублей, обогнав первую часть франшизы по кассовым сборам.

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