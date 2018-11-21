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В Петербурге снимут фильм о детях Николая II

Культура

Картина будет представлена зрителям в конце 2019 года

Санкт-Петербург, 21 ноября 2018, 01:38 — REGNUM  В Санкт-Петербурге снимут документальный фильм о детях российского императора Николая II, сообщает пресс-служба студии «Лендок».

Фильм будет снят по сценарию режиссера Марии Поприцак. Он расскажет о жизни детей императора на основе исторических документов, дневников и их личных писем. Съемки картины начнутся зимой текущего года. Картина будет представлена зрителям в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Историческом музее столицы открылась выставка «Николай II. Семья и престол», приуроченная к 150-летию со дня рождения монарха. На выставке представлены около 300 снимков с участием царя и его близких, а также мемориальные вещи и письма императора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Историческом музее открылась выставка «Николай II. Семья и престол»

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