Сокрушая здравый смысл: фильм про любовь и танчики вместо фильма о подвиге

Марина Александрова, , 00:32 — REGNUM

Фильм «Несокрушимый» режиссера Константина Максимова относится к тем произведениям кинематографа, о которых лучше промолчать, притворившись, что не заметил — из вежливости. Но поскольку государство в лице Счетной палаты внезапно озаботилось тем, на что тратятся денежки Фонда кино, наверное, стоит вспомнить этот примечательный во всех отношениях опус в жанре «патриотического» и даже «военно-исторического» киноискусства, рожденный при поддержке Министерства культуры. Глава которого Владимир Мединский внезапно озаботился порядком финансирования отечественных комедий. А то так можно подумать, что проблема в одном «Крымском мосте», снятом специально смеха ради, тогда как гомерический хохот при просмотре «Несокрушимого» является совершенно не запланированным.

Свое название картина, в общем-то, оправдывает. Ленты подобного качества достойны того, чтобы продержаться в прокате неделю… ну, две с натяжкой. Но вот уже скоро месяц, как это удивительное творение проявляет небывалую стойкость, постепенно теряя листву сеансов и точек проката, но все еще цепляясь за жизнь. Сложно понять, в чем тут дело — в поддержке сверху или в наивной вере нашего зрителя в то, что нормальный фильм о Великой Отечественной войне все же появится на экранах в обозримом будущем.

Скажу сразу: Великая Отечественная тут ни при чем. Совершенно. «Несокрушимый» — фильм не о советских танкистах, он «про танчики». Появился в последнее время такой, вдохновленный популярной игрой, специальный жанр, который медленно, но верно пополняется образцами, один другого краше. У этих картин две основные черты: а) они действительно про танки, очень реалистично отрисованные и б) действие происходит в параллельном мире, хотя авторы об этом почему-то не предупреждают. Казалось, что после альтернативной реальности «Танков» Кима Дружинина зрителя уже невозможно ничем удивить. Но нет, хотя «Несокрушимый» очень сильно уступает предшественнику по части экшна и живописности глюков, являющихся героям и зрителям, он не менее фееричен по сути своей.

Прежде всего, хотя какая-то война на экране присутствует, на ней стреляют и даже убивают, главные герои упорно стремятся заниматься не ею, войной, а любовью. Нет, к счастью, именно любовью в прямом, старомодном смысле, а не тем, что скрывается за этим эвфемизмом со времен «сексуальной революции». То есть они долго и тягостно выясняют отношения, ужасно страдают, тяжело ревнуют, смотрят исподтишка щенячьими глазами, плачут и даже дерутся. Драку, происходящую «в лесу прифронтовом» между лейтенантом (внимание!) и майором (!) в окружении азартно «болеющих» рядовых и сержантов, комментировать просто невозможно. Потому что, как ни крути, а если лейтенант дает в мор… пардон, по физиономии майору, да еще и непосредственному начальнику, то это в условиях военного времени означает трибунал. А не товарищеский футбольный матч по инициативе старшего начальства, такого доброго и всепонимающего, что оно кажется сделанным из зефира. Это же зефирное начальство в звании полковника, услышав признание битого майора в том, что тот нарочно из ревности послал главного героя в бой на неисправном танке, только укоризненно качает головой. И открывает ревнивцу глаза на то, что ему ничего не светит — герой с вполне реальной, исторической фамилией Коновалов и прекрасная инженерша Павла с золотыми руками давно женаты. На сем конфликт оказывается исчерпан.

Не надо смотреть в титры, чтобы понять, что автор сценария — женщина. Но это еще ничего не значит — женщины могут быть и авторами отличной военной прозы, и храбро воевать, в том числе и в танке — история войны знает как минимум семь фамилий женщин-танкистов. Далеко не всему, сделанному женщинами, может быть дана сомнительная характеристика «дамского рукоделия». История, рассказанная Валерией Байкеевой, заслуживает такого «титула» в полной мере. Любовная линия в фильме не только заслоняет все остальное, она является главным сюжетным двигателем. Не будь заковыристого любовного треугольника, козней ревнивого майора и верной любви инженерши, не было бы и подвига коноваловского экипажа, уничтожившего в одиночку полтора десятка вражеских танков. Ну, вот просто не было бы!

Вдобавок ко всему, по представлениям Байкеевой и Максимова, фронтовики в 1942 году, увидев убитого товарища, непременно падают на колени, обнимают мертвеца, раскачиваются и рыдают в голос. Не стану утверждать, что в известном жутковатом фронтовом стихотворении Ионы Дегена про умирающего бойца и его валенки (кстати, на войне Деген был именно танкистом) отражена единственная правда. Это в каком-то смысле поэтическая провокация. Но не нужно быть ветераном, чтобы понять, что показанное в фильме с правдой даже близко не лежало. Не говоря уж о том, что причины такого взрыва эмоций остаются для зрителя загадкой — характеры членов экипажа практически не раскрыты. Каждому от щедрот выдано ровно по одой черте — Хозяйственный, Бывалый, Задиристый и так далее. Не показаны ни живые человеческие взаимоотношения, ни боевое братство. Танкисты похожи на попутчиков в долгой поездке. И вдруг такая эпическая скорбь. Тут не поверит не только придирчивый Станиславский.

Ну и, до кучи, — что, наверное, хуже всего, — авторы убеждены, что героизм невозможен без скверного характера, абсолютного индивидуализма, комплекса наполеончика и принципиального нежелания подчиняться приказам и нормам устава. Что нормальные герои, получив боевой приказ отправляться в десант на броне пешими, так как их танк не на ходу, и узнав, что неподалеку в кустах стоит… нет, не рояль, а припрятанный немцами для каких-то зловещих целей, заправленный и с боекомплектом, КВ, должны немедленно бросить занятый окоп и самовольно отправиться партизанить на этом танке. Может, кто-то из них и посомневается с минуту… но не больше.

Вопроса остается после просмотра ровно два. Зачем это снято и что при этом делали Министерство культуры и (снова внимание!) Российское военно-историческое общество? С культурной точки зрения фильм имеет нулевое качество, с точки военно-исторической — отрицательное, так как является, пардон, бредом сивой кобылы даже на взгляд абсолютно штатского зрителя и — по сути — оскорблением памяти павших (полублатной шансон от Гарика Сукачева на финальных титрах усиливает ощущение глума). Для того чтобы узнать состав героического экипажа и обстоятельства подвига, достаточно сделать пару кликов в интернете. Как могли допустить военные историки или просто любители военной истории, чтобы в этой нелепой выдумке были сохранены настоящие имя и фамилия командира экипажа, при том, что все остальные имена и фамилии вымышлены? Как могли они проглядеть все остальные нелепости, а также явную вредоносность фильма, который учит будущих солдат и офицеров преступному разгильдяйству и самоуправству под видом героизма? В чем вообще заключается участие названных организаций в создании фильмов?

Вот о чем стоило бы подумать. А кто, как и зачем, законно или не очень отвалил кучу денег для съемок актуально-лирической комедии про супермост, наверное, тоже интересно.

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