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В Москве проходит фестиваль японского кино

Культура

В Москве проходит фестиваль японского кино

В Москве проходит фестиваль японского кино
Иллюстрация: Jpfmw.ru
Фестиваль японского кино

Москва, 20 ноября 2018, 19:07 — REGNUM  20 ноября в кинотеатре «Каро 11» в Москве открывается Фестиваль японского кино. На смотре будут показаны 17 картин разных самых разных жанров. Открывает фестиваль историческое полотно «В плену сакуры» с участием российского артиста Александра Домогарова. На фоне Русско-японской войны рассказывается о любви пленного русского офицера и японской медсестры.

Классик японского хоррора Киёси Куросава лично представит московской публике свои работы. Это киноверсия фантастического сериала «Предчувствие» и черная комедия, снятая во Владивостоке, «Седьмой код».

Критики также обращают внимание на драму «Родные чужие», комедии «Семейка на выживании» и «Её любовь кипятит воду». Также достойны внимания элегия «Место, где живет Мори» и триллер «Гнев».

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Культурная хроника
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