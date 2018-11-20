В Ульяновске назвали лучших учителей татарского и чувашского языков

Ульяновск, , 18:18 — REGNUM В Ульяновской области завершился конкурс среди педагогов родных языков. Названы лучшие учителя татарского, чувашского и эрзянских языков, которые получат денежное поощрение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе поясняют, что конкурс среди педагогов стал частью мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и популяризацию родных языков в рамках реализации стратегии государственной национальной политики РФ. Участники представили «визитную карточку», национальный костюм, провели мастер-классы. Среди учителей татарского языка победила педагог школы № 55 с изучением культур народов Поволжья Ульяновска Гелюза Каримова, чувашского языка — учитель Салмановской школы Ульяновского района Светлана Яковлева, эрзянского языка — учитель школы № 69 Ульяновска Нина Мелешина. Они получат 10 тысяч рублей денежного поощрения.

Гелюза Каримова отмечает, что участвует в конкурсе во второй раз, учительский стаж — 16 лет. По её словам, «конкуренция была сильная, все педагоги с большим опытом работы и стажем»:

"Я люблю свой родной язык и хочу, чтобы наши дети знали и ценили национальную культуру и традиции. И моя задача состоит в том, чтобы передать эти знания детям».

Напомним, ранее губернатор Сергей Морозов поставил задачу развивать этнокультурное образование. В министерстве образования региона отмечают, что в настоящее время культуру родного языка изучают более 8 тыс. учащихся из 268 школ. Глава минобрнауки Ульяновской области Наталья Семёнова напомнила, что открыта сеть инновационных творческих лабораторий, что позволяет «внедрять и распространять лучшие практики, увеличить число ребят, получающих этнокультурное образование». Данные структуры созданы в трех школах: № 22 имени Г. Тукая с этнокультурным татарским компонентом в Димитровграде, № 64 с этнокультурным чувашским компонентом в Ульяновске и в школе с этнокультурным мордовским компонентом в селе Кивать Кузоватовского района.

«В следующем году планируется запустить дистанционную школу по продвижению родного языка», — сказала министр.