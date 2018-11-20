«Лучше, чем «Фантастические твари 2»: в сети оценили российский фильм

Москва, , 16:50 — REGNUM Авторы российского короткометражного фильма «Магия превыше всего», вдохновленного серией о Гарри Поттере и показывающего мир волшебников в России, опубликовали картину на странице проекта во «ВКонтакте». Оценки не заставили себя ждать: часть пользователей похвалили картину, другие же отметили, что кинематографистам «есть над чем работать».

По мнению многих пользователей, идея, которую воплотили в короткометражке, достойна стать полнометражным фильмом или же сериалом. Для некоторых юзеров «Магия превыше всего» оказалась даже лучше второй части «Фантастических тварей», которая недавно вышла на большие экраны.

«Блин, так мало, хочу полноценный фильм часа на два. Или сразу франшизу, в виде сериала!» — пишет Мария З.

«Ребята, спасибо вам за классный душевный фильм. Недавно сходил на «Фантастические твари» и, если честно, вообще в сердце ничего не колыхнулось от него, а от вашего фильма тепло идет», — признается Иван К.

Впрочем, не все отзывы оказались столь положительными. Часть пользователей считает, что авторам не удалось полностью раскрыть идею. Не оценили также и игру актёров.

«Чисто как идея — неплохо, в остальном — полный шлак. И основная проблема не в бюджете, режиссера надо норм, потому что игра актеров не поставлена от слова «вообще», — считает Денис Ч.

«Можно было и больше постараться, особенно это касается сценария и работы некоторых актеров. Очень много топорных моментов, сюжет подается слишком быстро и скомканно — много событий для 35 минут», — пишет Максим Б.

Напомним, премьера первого тизера картины, ставшей выпускной работой нескольких студентов ВГИКа, состоялась в конце 2017 года. Создатели рассказали, что работали «за идею», включая вошедших в съёмочную группу профессиональных актёров. Часть денег на финансирование картины собирали с помощью краудфандинга. Фильм и его фрагменты показывали на нескольких фестивалях, включая Comic-Con в Сан-Диего.

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