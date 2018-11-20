В Москве завершился фестиваль казахской культуры «Золотая осень»

Москва, , 15:22 — REGNUM В Москве состоялся гала-концерт конкурса казахской песни, который закрыл VI Московский фестиваль казахской культуры «Алтын күз» («Золотая осень»), сообщили 20 ноября в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Концерт состоялся во Дворце культуры Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. В нем приняли участие 12 исполнителей из России, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана.

В рамках фестиваля перед концертом также была организована ярмарка, в ходе которой были представлены народные промыслы, национальная кухня и одежда Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Алма-Ате состоялся этно-фольклор-джаз фестиваль, приуроченный к 20-летию Астаны. В рамках фестиваля прошла также ярмарка ремесленников.

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