Вторник, 20 Ноября 2018 года
16:45:55 МСК

В Москве завершился фестиваль казахской культуры «Золотая осень»

Культура

В концерте приняли участие 12 исполнителей из России, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана

Москва, 20 ноября 2018, 15:22 — REGNUM  В Москве состоялся гала-концерт конкурса казахской песни, который закрыл VI Московский фестиваль казахской культуры «Алтын күз» («Золотая осень»), сообщили 20 ноября в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Концерт состоялся во Дворце культуры Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. В нем приняли участие 12 исполнителей из России, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана.

В рамках фестиваля перед концертом также была организована ярмарка, в ходе которой были представлены народные промыслы, национальная кухня и одежда Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Алма-Ате состоялся этно-фольклор-джаз фестиваль, приуроченный к 20-летию Астаны. В рамках фестиваля прошла также ярмарка ремесленников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате состоялся этно-фольклорный фестиваль

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыкальные фестивали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить