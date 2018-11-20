Московские студенты вдохновились Гарри Поттером и сняли фильм

Москва, , 16:41 — REGNUM Московские студенты сняли короткометражный фильм «Магия превыше всего», вдохновлённый вселенной Гарри Поттера. Создатели фильма выложили картину в официальной группе проекта ВКонтакте.

Фильм создан силами студентов и выпускников московских ВУЗов: ВГИК, Московской Школы Кино и Школы компьютерной графики Scream School. Также картина стала выпускной работой для её режиссёра Екатерины Красне. Официальная премьера фильма «Магия превыше всего» состоялась в США, на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Сюжет фильма повествует о назревающей войне между магами и немагами. Конфликт пытается разрешить начальник Стражей Верховного Ведомства Магии и Чародейства по фамилии Бахрушин. Интернет-сообщество тепло встретило картину московских студентов.

Напомним, что 15 ноября в кинотеатрах России состоялась премьера нового фильма во вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Картина была невысоко оценена критиками, а эксперты отмечали затянутый сюжет и общую мрачность повествования.

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