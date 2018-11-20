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Зерна победы на поле поражения. Спектакль как лекарство

Культура

О спектакле Сергея Кургиняна «Зёрна» в Театре «На досках»

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Зерна победы на поле поражения. Спектакль как лекарство
Марина Александрова ИА REGNUM
Спектакль «Зерна»

Марина Александрова, 20 ноября 2018, 15:45 — REGNUM  

Пьеса о поражении… Если задуматься, то это очень необычно. Молодое поколение принято воспитывать на примерах победителей, в массово-кассовых фильмах больше всего ценятся хэппи-энды, где герой, даже изрядно побитый, в конце добивается своего. А тут — разговор о поражении, о самой его сути. Да еще и без малейшей возможности облегченно выдохнуть и улыбнуться в конце. Пожалуй, больше всего это действо похоже на консилиум в палате больных смертельной болезнью — раком или СПИДом. Надежное лечение пока не найдено, но его напряженно, в горячих спорах ищут, предлагая новейшие разработки лабораторий или вновь открытые древние средства. Единственное отличие спектакля «Зёрна» от кого консилиума в том, что здесь каждому врачу можно сказать: «Исцелись сам», — границы между врачами и пациентами нет никакой. Просто кто-то ближе к спасительному открытию и выздоровлению, кто-то дальше, но каждый одновременно и врач, и больной, а выздороветь можно или всем миром — или всем умереть.

Поражение… Что это такое? Что такое победа, мы знаем все. Последние годы, не слишком богатые победами актуальными, проходят под знаком чествований Великой Победы советского народа. Это событие и впрямь не должно быть забыто никогда, вот только за громкими торжествами как-то оказался заметен под ковриком тот факт, что народ-победитель — он же одновременно и народ проигравший. Причем поражению этому не семь с лишком десятилетий, а всего три. Свидетелей, которых оно накрыло вполне взрослыми, не нужно разыскивать среди немощных стариков, очень многие из них — как, например, автор этих строк — еще не достигли пенсионного возраста (и стараниями «заботливого» государства достигнут еще не скоро). Но говорить об этом поражении вслух не принято, более того — это считается чуть ли не признаком маргинальности, хотя даже устами действующего президента РФ распад Советского Союза признан «геополитической катастрофой». Но можно говорить о катастрофе и тут же торжественно открывать самый настоящий языческий храм творцу этой катастрофы — «Ельцин-центр». Словно бы это и не страшное поражение было, а такая вот странная победа — с опухшим от горького пьянства лицом марионетки, пытавшейся дирижировать иностранным оркестром, под музыку которого она плясала.

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Спектакль «Зерна»
Марина Александрова ИА REGNUM
Спектакль «Зерна»

Но поражения такого масштаба не замолчать, оно оставляет шрамы, которые невозможно замазать никакой косметикой, потому что они уродуют не кожу, а сердце, разум, душу. Поражение пробирается в генетическую память, переползает в следующие поколения — вместе с «мудрыми» наставлениями родителей-пораженцев: «Думай только о себе, стремись к личному успеху, никому не доверяй, не высовывайся, твоя хата с краю, большие мечты для дураков, если хочется улучшить мир, приберись в квартире». Родители хотят своим детям добра, не понимая, что с таким мироощущением невозможно не только строить великую страну, невозможно даже сохранить остатки былого величия, можно только регулярно отмечаться в комендатуре, ужасно боясь потерять аусвайс или лишиться сбережений под матрасом. Но молодые чуют подвох. Им тоскливо, пусто и стыдно жить. Они прожигают жизнь или бунтуют — бессмысленно, просто ради «движухи» и «хайпа». Кто-то уплывает за синим китом, кто-то берет в руки оружие и прихватывает с собой в омут еще нескольких сверстников. По этому поводу собираются совещания и консилиумы, но пустота в сердце не затыкается мотивирующими лозунгами или модным волонтерством, наследственные шрамы не сводятся пассами психологов.

И уже становится ясно, что былым гордым победителям, предавшим собственную победу, если они хотят исцелиться сами и исцелить свой народ, свою страну, придется обращаться к опыту тех, кого было принято если не презирать, то снисходительно жалеть — народов стран Европы, в свое время сдавшихся Гитлеру. К опыту лучших представителей этих народов. Например, тех французов, кто до конца сражался в «странной войне» и не прекратил борьбы после ее окончания. Среди их голосов громче всех звучит голос Антуана де Сент-Экзюпери, писателя, философа и военного летчика, не дожившего до победы над фашизмом, но сражавшегося против фашистской гадины до последнего вздоха — не только по патриотическим, но и по идейным, гуманистическим, мотивам.

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Спектакль «Зерна»
Марина Александрова ИА REGNUM
Спектакль «Зерна»

«Военный летчик» — не такое знаменитое произведение Экзюпери, как зацитированный до дыр «Маленький принц» или «Планета людей». Даже «Ночной полет», пожалуй, знают лучше (тоже, кстати, история без счастливого конца — у философов вообще сложные отношения с расхожим пониманием счастья). «Военный летчик» — больше художественный очерк, чем повесть. Рассказ о поражении, размышление о поражении и о том, как не впустить его в себя или выжечь его в себе, если уж оно смогло тебя заразить. А потому эта полузабытая вещь как никогда актуальна.

Придавать новую жизнь старым произведениям можно по-разному. Чаще всего из них просто набивают чучело, начиняя пыльную шкуру совершенно другим содержанием. Или их разрозненные части включаются в ультрасовременную постмодернистскую композицию, словно кости динозавра в арт-объект из цветного пластика. Спектакль «Зёрна» в Театре «На досках» демонстрирует удивительный пример предельно бережного перевода аристократически-сдержанной и немного старомодной прозы на язык предельно актуальной театральной мистерии. Разумеется, текст не остался в неприкосновенности. Из него ушли второстепенные массовые сцены, и это понятно. Спектакль акцентируется не на переживании поражения всей страной (это актуально в условиях поражения военного, но не в том случае, если народ сдал свое будущее без единого выстрела, причем давно), а на том, как пережить и преодолеть поражение человеку, не желающему сдаваться вопреки всему. Куда увлекательнее следить за тем, как Сергей Кургинян словно бы проходит по тексту с мощным увеличительным стеклом, наводя его на какое-нибудь отдельное, не случайное и у автора слово, возвышая его до мощного символа, дополненного новыми смыслами. Эти смыслы именно дополняют символику Экзюпери, а не подменяют ее собой. Если продолжать авиационные аналогии, то воплощенный на сцене текст «Военного летчика» похож на самолет, переданный по наследству новому летчику и подвергшийся модернизации и довооружению. Другой бой, другая карта в планшете, но все та же еще не оконченная война. Кургинян размышляет вместе с Экзюпери, не пытаясь заглушить его голос. Это пример того самого диалога с предками, о необходимости и спасительности которого постоянно говорит Кургинян.

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Спектакль «Зерна»
Марина Александрова ИА REGNUM
Спектакль «Зерна»

Стилистика спектакля как обычно графично-сдержанная, минималистическая. Даже более обычного — привычный для мистерий Кургиняна хор представлен всего двумя женскими фигурами. Черные поверхности, на которых по ходу действия, как на школьной доске, возникают лаконичные рисунки мелом, в эти чертежи вносит коррективы мокрая тряпка, либо уничтожая, либо трансформируя во что-то другое. Вода — как символ жизни и текучего, всеизменяющего времени. Этот поток холодней холодного, горячей горячего и, скорее, похож на кислоту, но можно омыть в нем ступни перед тем, как ступить на Путь. Вода, скапливающаяся в зловонную лужу безвременья, — такой же страшный и точный символ смерти, как остановившиеся часы.

Вообще символы в спектакле, даже кажущиеся однозначными, скрывают в себе сразу несколько постепенно разворачивающихся смыслов. Меловой контур, которым окружен, словно в полицейском детективе, ощущающий себя обреченным человек — это еще и гибельная замкнутость на себе самом, своем теле. Тот, кто смог стереть эти меловые границы, получает шанс на спасение. Детство — и источник самых чистых впечатлений и надежд, и страна фантазий и игр, которые взрослому хорошо бы оставить в прошлом, но все ли делают это? Яйцо — символ жизни и будущего, такое же воплощение еще не развернутого потенциала, как и зерно. Но несущая яйца курица неоднозначна — это и Жизнь (вечный проклятый вопрос — что было раньше, курица или яйцо?) и низменная, животная, телесная сторона этой жизни, трусливая в своей подчиненности инстинкту самосохранения. Гордый галльский петух заменен кудахчущей курицей (можно продолжить птичьи аналогии, но надо ли?). Впрочем, это не примитивная карикатура, женскому началу в спектакле отведена немалая роль. Фермер, которому в книге главный герой хвастается количеством приборов в самолете, у Кургиняна становится фермершей, и это наполняет ситуацию совершенно другой энергетикой, создает напряжение между полюсами, заставляя вспомнить о вечном предназначении мужчины — быть защитником, надеждой, опорой.

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Спектакль «Зерна»
Марина Александрова ИА REGNUM
Спектакль «Зерна»

Каков же рецепт противоядия от пораженческой отравы? Такой же, как рецепт подвига в бою, — самоотречение, Жертва — с большой буквы, восходящая к Жертве Христа. Крестную смерть Христа тоже ведь можно было бы назвать поражением, но она оказалась победой. Потом христианский мир потихоньку забыл о том, что недостаточно быть бесконечно благодарным за Жертву Христу, нужно уподобляться Ему и в этом. «Видишь, там, на горе возвышается крест?..» Пораженчество — это унылая или озлобленно-оживленная погруженность в себя. Отрицание благородного безумства храбрых во имя доводов Рассудка-искусителя. Инженер тускло пьет горькую, комсомольский секретарь превращается во владельца VIP-сауны с девочками, вчерашняя счастливая пионерка идет служить в эту сауну. Каждый замкнут в покойницкий меловой контур — даже если отплясывает в шикарном ночном клубе. Когда нет никого, кроме тебя самого, съежившегося до размера твоего эго, Жертва невозможна. Нужно сначала увидеть других и другое, пробить оболочку яйца или зерна, пожертвовать этой оболочкой и привязанностью к бренному телу, чтобы обрести подлинную жизнь. Жизнь для других. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Причем умирать физически, как мы видим в спектакле, совершенно не обязательно, здесь нет ни грана модного смертелюбия. «Пусть кто-то решит: «После нас хоть потоп!», как в пропасть, шагнув из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа!» — пел Высоцкий. Если есть те и то, ради чего поднимаешься из окопа или летишь под огонь зениток, то смерти нет и нет поражения. И потерянные спички — символ угашенного поражением духовного Огня — обязательно найдутся.

Зёрна, которые верят в то, что станут однажды колосьями, неприметны и молчаливы. Заметны лишь те, что упали на камень, вокруг них кричат и суетятся птицы, готовые их пожрать. Черная засеянная пашня может показаться пустынной, но пройдет время, и появятся всходы. Все же Время нельзя остановить, убить, превратить в зловонное болото — как бы это кому-то ни хотелось. А значит, зёрна прорастут. Главное, чтобы с каждым днем все больше людей ощущали себя брошенными в пашню зёрнами, а не кормом для кур. Ради этого и существует Театр «На досках».

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regnum author Марина Александрова
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