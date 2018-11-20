В Москве впервые в России прозвучит опера Верди «Иерусалим»

Москва, , 13:26 — REGNUM 20 ноября в Концертном зале им. П.И. Чайковского Московской филармонии состоится первое концертное исполнение на столь престижной сцене в Москве оперы Джузеппе Верди «Иерусалим». Премьера творения великого итальянского композитора прошла в 1847 году в парижском Grand Opera. По мнению критиков в этом сложном произведении классик соединил, как ему и было свойственно, богатство мелодий и оркестровых оттенков с яркой любовной драматургией.

Организатором представления выступил Центр оперного пения Галины Вишневской. Опера прозвучит в исполнении Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского и Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова. За дирижерским пультом — блестящий интерпретатор, художественный руководитель Израилской оперы, маэстро Даниэль Орен. В главных партиях — Даниэла Скиллачи, Микеле Пертузи, Пабло Гальвес Эрнандес и Марк Лао.