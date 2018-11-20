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Назарбаев высоко оценил роль оркестра «Отырар сазы» в духовной модернизации

Культура

Президент встретился с руководителем оркестра Динзухрой Тлендиевой

Астана, 20 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул роль государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» в рамках программы духовной модернизации, сообщили 20 ноября в пресс-службе главы государства.

Президент встретился с руководителем оркестра Динзухрой Тлендиевой. Назарбаев напомнил, что оркестр побывал с гастролями во Франции, и поблагодарил за популяризацию народного искусства Казахстана во всем мире.

Напомним, с 2018 года в Казахстане каждое воскресенье июля празднуется национальный день домбры. Соответствующий указ подписал президент Казахстана 13 июня.

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