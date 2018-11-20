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Датский актер Миккельсен получил премию International Emmy Awards

Культура

Миккельсен сыграл в сериале «Пути Господни»

Нью-Йорк, США, 20 ноября 2018, 11:11 — REGNUM  Премии International Emmy Awards за лучшую мужскую роль удостоен датский актер Ларс Миккельсен. Об этом сообщают организаторы церемонии.

Миккельсен сыграл в датском сериале «Пути Господни», рассказывающем о семье священников Крог, члены которой в девяти поколениях служили церкви. События сериала относятся к современности.

Кроме того, Миккельсен исполнил роль российского президента Виктора Петрова в американском сериале «Карточный домик».

Премию за лучшую женскую роль получила Анна Шудт, снявшаяся в немецком сериале «Насморка было бы достаточно». Испанский «Бумажный дом» получил награду как лучший сериал.

Международная академия телевизионных искусств и наук присуждает премию International Emmy Awards за лучшие роли и многосерийные проекты за пределами США. Премия основана в 1973 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В США наградили лауреатов премии International Emmy Awards

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