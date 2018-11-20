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Приключения на Марсе в духе Жюля Верна

Культура

Издательство МИФ выпустило продолжение комикса «Звёздный замок»

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Приключения на Марсе в духе Жюля Верна
Иллюстрация: Mann-ivanov-ferber.ru
Алекса Алис. Звёздный замок. Том 4 (обложка)

Санкт-Петербург, 20 ноября 2018, 12:26 — REGNUM  Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило третий и четвертый тома комикса «Звёздный замок» Алекса Алиса — «Рыцари Марса» и «Земляне на Марсе». Книги в духе Жюля Верна с иллюстрациями в стиле Хаяо Миядзаки продолжают рассказывать о приключениях Серафина и его друзей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В третьем томе главные герои возвращаются на Землю, раскрыв секрет космических путешествий. Однако теперь все влиятельные силы мира мечтают завладеть тайной их корабля, поэтому друзьям приходится укрываться в бретонском особняке, вокруг которого витает смутная тревога — жители городка взволнованы появлением странного небесного призрака.

В следующей части Серафин и его друзья вновь прибывают на Марс, чтобы найти профессора Дюлака и похитившую его прусскую экспедицию. Когда поиски приводят компанию к следам экспедиции, между предателем Гюдденом и Серафином вспыхивает драка, после которой главный герой приходит в себя в полном одиночестве. Вскоре он обнаруживает, что на Марсе множество существ, готовых помочь землянам в обмен на защиту от наступающих прусских космических кораблей.

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Комикс «Звёздный замок»
Иллюстрация: Mann-ivanov-ferber.ru
Комикс «Звёздный замок»

Алекс Алиc — французский автор и иллюстратор графических романов. В серии «Звездный замок» он обращается к Жюлю Верну и романтизму XIX века, создавая красочный мир приключений и чудес. Его книги переведены на 15 языков и особо популярны в Европе. В 2017 году на фестивале рисованных историй в Ангулеме серии была посвящена отдельная выставка.

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