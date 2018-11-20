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В Пушкинском музее в Москве открылась выставка «Пикассо & Хохлова»

Культура

Куратором экспозиции выступил внук художника, президент Музея Пикассо в Малаге Бернар Руис-Пикассо

Москва, 20 ноября 2018, 10:57 — REGNUM  20 ноября в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина открылась выставка «Пикассо & Хохлова». Обширная экспозиция подготовлена совместно с Национальным музеем Пикассо в Париже и Фондом поддержки искусств Альмины и Бернара Руис-Пикассо. На выставке представлено более 200 экспонатов — это панно, картины, зарисовки, письма, предметы мебели и декора.

Но, по задумке организаторов, это не галерейная выставка, это история, или даже исследование, большой любви гениального художника Пабло Пикассо и русской танцовщицы Ольги Хохловой. Любви с ее страстями и разочарованиями, верностью и изменами, прощением и терпением. Они красиво познакомились в Риме в 1917 году во время совместной работы в «Русских сезонах» Сергея Дягилева. И уже в следующем году обвенчались в Париже. Захватившему мастера чувству посвящен раздел выставки «Муза и модель». Всего же в экспозиции одиннадцать разделов, которые и отражают все перемены и метаморфозы их отношений.

Как подчеркнула на открытии директор Пушкинского музея Марина Лошак, выставка стала продолжением цикла «Осень Пикассо»: до этого в залах музея с успехом прошли «Анатомия кубизма» и «Парижские вечера» баронессы Эттинген».

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Культурная хроника
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