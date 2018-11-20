Жириновский: После «Ненастья» афганцы уважения не вызывают

Москва, , 10:11 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский видит вред сериала «Ненастье», передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

«Сериал «Ненастье». Я думаю, больше вреда, там показаны афганцы так, что они уважения не могут вызывать после такого фильма. Все в криминальных группировках, друг друга убивают, разборки, и молодое поколение скажет: «А кто такие они, вообще, афганцы?» Нельзя такие фильмы делать. Это режиссеры наши, им обязательно нужно плохое показывать», — заявил Жириновский.

Сериал «Ненастье» вышел на телеэкраны в ноябре. Сериал Сергея Урсуляка рассказывает историю советских военнослужащих, воевавших в Афганистане и после возвращения оказавшихся совсем в другой стране, где положиться можно только на братьев-афганцев.