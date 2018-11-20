Музей Москвы представляет выставку инсталляций «Сны Москвы»

Москва, , 10:07 — REGNUM 20 ноября в Музее Москвы открывается выставка-эксперимент «Сны Москвы». На ней представлены 13 больших инсталляций, в которых в специально созданных пространствах задействованы и экспонаты музея и предметы обихода. Самое интересное, что одна из главенствующих идей постиндустриального общества «вещизм» здесь трактуются как сны. Но как оказывается, будь то сон-дискотека, сон-мелодрама, сон-детектив или даже сон-дискуссия — все они относят нас к прошлому: личному или общественному, но обязательно через вещи. Впрочем, организаторы, уверяют, что это еще и иммерсивный театр, то есть посетитель может доподлинно окунуться и даже отчасти поучаствовать в этом действии. Насколько в каждом из нас живет ностальгия, выраженная в творческой манере из дорогих сердцу предметов, ставших уже историей и превратившихся в сон, москвичи могут проверять до 20 марта 2019 года.