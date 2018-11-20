Жириновский критикует плохого режиссера Грымова за поиск зрителя в грязи

Москва, , 10:04 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не видит ничего хорошего в том, что режиссер Юрий Грымов пытается защитить поиск зрителя за счет грязи на сцене, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

«Министр культуры (Владимир Мединский) выразил сожаление, что в некоторых театрах на сцене продолжает раздаваться нецензурная брань, нецензурные выражения. Это драматург заложил плохие слова, либо режиссер добавил. Так Юрий Грымов почти оправдывает это», — сказал Жириновский.

Депутаты фракции в Госдуме против разного рода запретов, однако считают, что мат со сцены недопустим.

«Мы противники запретов — ради бога, пусть спектакли идут, драматурги работают. Если плохой режиссер Грымов с его плохими спектаклями пытается защищать других плохих режиссеров, которые ищут зрителя за счет грязи на сцене, — ничего хорошего нет, это понижает культуру», — заявил Жириновский.