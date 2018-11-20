В российских кинотеатрах покажут иранский фильм «Три лица»

Москва, , 10:21 — REGNUM В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске сегодня, 20 ноября, стартуют предпремьерные показы фильма «Три лица» Джафара Панахи, организованные проектом «Иноекино». В широкий прокат картина выйдет 22 ноября.

Фильм рассказывает о том, как знаменитая иранская актриса Бехназ Джафари получает видео от молодой девушки, обвиняющей звезду в том, что та игнорирует её многочисленные просьбы о помощи. Семья запрещает юной актрисе учиться в Тегеранском театральном университете, поэтому она решает покончить с собой. Видео обрывается, и дальнейшая судьба девушки остается неизвестной. Бехназ бросает съемки и вместе с режиссером Джафаром Панахи едет в высокогорную деревню, чтобы выяснить, что произошло.

«Три лица» указывает, что к актрисам в Иране всегда относились с некоторым неуважением и воспринимали их как женщин «легкого поведения» и до, и после Исламской революции. Одна из целей фильма — подчеркнуть, что актрисы были и остаются настоящими художниками.

Фильм покажут на языке фарси с русскими субтитрами. Предпремьерные показы пройдут также 22 и 23 ноября в Москве, а 21 и 25 ноября — в Санкт-Петербурге.

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