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В США наградили лауреатов премии International Emmy Awards

Культура

Всего было вручено 11 статуэток

Нью-Йорк, США, 20 ноября 2018, 09:32 — REGNUM  В Соединённых Штатах Международная академия телевизионных искусств и наук объявила имена победителей 46-й международной премии International Emmy Awards. Как сообщается на официальном сайте премии, торжественная церемония вручения наград состоялась 19 ноября в Нью-Йорке.

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Всего было вручено 11 статуэток, которые получили представители искусства из 10 стран мира — Бельгии, Чили, Дании, Германии, Израиля, Португалии, Испании, Нидерландов, Великобритании и США.

Так, лучшим актёром был назван датчанин Ларс Миккельсен, а лучшей актрисой признана Анна Шудт за роль в немецком сериале «Насморка было бы достаточно». Также премии удостоилась израильская комедия Nevsu, документальный фильм «Прощай, Алеппо», сериал «Бумажный дом», а также короткометражный сериал «Una Historia Necesaria».

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