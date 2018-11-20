Российский медиаконтент отправится в Латинскую Америку

Канкун, Мексика, , 10:12 — REGNUM В Мексике завершился международный рынок аудиовизуального контента MIPCancun. Россию на мероприятии представили ВГТРК, Signal Media, Газпром-медиа Развлекательное Телевидение, ГК РИКИ, телеканал RT и X-Media Digital, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По итогам рынка официальный дистрибьютор контента ВГТРК Совтелеэкспорт продал второй сезон сериала «Екатерина» в Мексику и Колумбию, «Софию» — на территорию Колумбии. По сериалу «Анна Каренина» заключили предварительные соглашения с рядом испаноязычных телеканалов США, а также с Бразилией. Телеканал RT в этом году сделал акцент на Бразилию, в которой собирается значительно расширить своё присутствие, а также на страны Центральной Америки.

Наибольший интерес из представленных проектов ГК «РИКИ» вызвали сериалы «Тима Тома», «Клуб Вопросики», «НебоСити» и «Камелеоны». К анимационным сериалам X-Media Digital наибольший интерес проявили телеканалы из Бразилии, Мексики, Аргентины, Коста-Рики и испаноговорящие каналы США.

В этом году MIPCancun посетили 183 компании-закупщика из 24 стран Латинской Америки, США и Канады. В рамках деловой программы выступили руководители компаний Fox Networks Group Latin America, Amazon Prime Video Latin America и других.

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