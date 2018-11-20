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В Петербурге открылась выставка о культуре Катара

Культура

Выставка продлится до 10 декабря

Санкт-Петербург, 20 ноября 2018, 05:00 — REGNUM  В Петербурге в ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Современный Катар: искусство и фотография» в рамках VII международного культурного форума. Открытие выставки состоялось 19 ноября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На выставке представлены работы, рассказывающие об истории Катара. На фотографиях представлены пейзажи и архитектура страны. Также на выставке посетители смогут увидеть работы современных катарских художников, которые могут рассказать о синтезе традиции и новаторства в обществе и искусстве страны. Выставка продлится до 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в турецкой столице Анкаре открылась выставка казахстанского изобразительного искусства «Дух великой степи». Работы казахстанских художников были выставлены в музее современного искусства имени Мустафы Айяза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции открылась выставка казахстанских художников

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